Özge Özpirinçci'den tatil pozları! Leopar bikini giydi

Ekranların ünlü çiftlerinden Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini 2021'de nikah masasına taşımıştı.
İkili, aynı yıl 30 Kasım tarihinde de ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamış ve kızlarına Mercan adını vermişti.
Aile hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, yaz sezonunu açtı. Tatil için Bodrum'a giden Özge Özpirinçci, kızıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
"YAKALANDIM"
Son olarak Sandık Kokusu adlı dizide rol alan ünlü oyuncu, kızı kucağındayken çektiği fotoğrafa "Yakalandım" notunu düştü.