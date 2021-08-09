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    Özge Özpirinçci'nin bebeği göründü

    5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci’nin belirgin karnı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 07:31
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    Özge Özpirinçci'nin bebeği göründü

    Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün Burak Yamantürk’le birlikte Yeniköy’de görüntülendi. Oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

    "KIZIMIZ OLACAK"

    Hamileliğinde 5’inci ayın içerisinde olduğunu ifade eden Özpirinçci, “Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz” dedi. İki ünlü isim ardından evlerinin yolunu tuttu.

    SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

    Yaklaşık 7 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddia edilmiş, ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabında doğrulamıştı: "9 değil 13 haftalık hamileyim. Mutluluğumuzu, heyecanımızı paylaşan herkese teşekkürler"

    Eylül ayında nikah masasına oturacak olan çift kız bebek bekliyor.

    Özge Özpirinçci nin bebeği göründü #1

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