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    Paul Rudd yılın en seksi erkeği seçildi

    People dergisi, yılın en seksi erkeğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 17:40
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    Paul Rudd yılın en seksi erkeği seçildi

    ABD merkezli People dergisi, 36 yıllık geleneği bu sene de devam ettirdi.

    Dergi tarafından '2021 yılında yaşayan en seksi erkek' seçildi.

    2021'İN EN SEKSİSİ PAUL RUDD

    Ekim ayında başlatılan oylama sona erdi ve seçilen isim Amerikalı oyuncu, komedyen ve senarist Paul Rudd oldu.

    52 yaşındaki oyuncu, 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004), The 40-Year-Old Virgin (2005), Knocked Up (2007), Forgetting Sarah Marshall (2008) gibi yapımlarda yer aldı.

    Rudd, en çok ünlü NBC dizisi Friends'te son iki sezon Phoebe Buffay'in sevgilisi ve gelecekteki kocası Mike Hannigan olarak tanınıyor.

    Paul Rudd yılın en seksi erkeği seçildi #1

    2021 yılı için en seksi erkek adayı gösterilen diğer isimler:

    SHEMAR MOORE (51)

    Paul Rudd yılın en seksi erkeği seçildi #2

    KEKOA KEKUMANO (23)

    Paul Rudd yılın en seksi erkeği seçildi #3

    JENSEN ACKLES (41)

    Paul Rudd yılın en seksi erkeği seçildi #4

    PAUL WESLEY (39)

    Paul Rudd yılın en seksi erkeği seçildi #5

    JARED PADALECKI (39)

    Paul Rudd yılın en seksi erkeği seçildi #6

    2020 SEÇİLENİ MICHAEL B. JORDAN

    People dergisi, 2020 yılında ise aktör Michael B. Jordan'ı 'en seksi erkek seçmişti.

    Paul Rudd yılın en seksi erkeği seçildi #7

    Paul Rudd yılın en seksi erkeği seçildi #8

    Paul Rudd yılın en seksi erkeği seçildi #9

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