Pelin Öztekin bikinili pozlarını paylaştı 93 kilo veren ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2023 yaz sezonunu açtı.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ün kazanan ve daha sonra dizilerde boy gösteren usta oyuncu Rasim Öztekin’in ı35 yaşındaki kızı Pelin Öztekin mide ameliyatı olduktan sonra 93 kilo vermişti.

Kilo verdikten sonra güzelliği ile dikkat çeken Öztekin, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.

6 ayda 93 kilo gitti

6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşan Pelin Öztekin’in fotoğraflarına takipçileri yorum yağdırdı.

Bu paylaşımla 2023 yaz sezonunu ilk açan ünlü isim Pelin Öztekin oldu.

Ünlü sanatçı Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro eğitimi aldı. Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Demet karakteri ile televizyon camiasına adım atan ünlü isim 2006 yılında BKM Mutfak ekibine dahil oldu.