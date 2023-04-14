Petek Dinçöz ameliyat oldu
ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl Nida Büyükbayrakdar ile hayatını birleştiren Petek Dinçöz, masasına yattı.

Hastane fotoğrafı telaşlandırdı

hesabı üzerinden hastanede çekildiği fotoğrafları paylaşan Petek Dinçöz, takipçilerini meraklandırmıştı.

Petek Dinçöz ameliyat oldu

Sağlık durumu hakkında Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Dinçöz, takipçilerinden geçmiş olsun mesajları aldı.

Son hali oldukça merak edilen takipçilerine sağlığı hakkında şu bilgileri verdi:

"Merat etmeyin"

"Günaydın. Yıllardır süre gelen bir problemimden kurtuldum. Artık yoluma daha sağlıklı devam edeceğim. Bu arada merak etmeyin ben gayet iyiyim. Hastanedeki sağlık çalışanları ve tüm personellerine ilgilerinden dolayı da teşekkürlerimi sunarım."

Petek Dinçöz ameliyat oldu
Petek Dinçöz ameliyat oldu