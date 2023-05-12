Petek Dinçöz, transparan detaylı büstiyer giydi Petek Dinçöz, transparan detaylı büstiyerini giyip iddialı dekoltesiyle poz verdi.

ensonhaber.com

Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitirip gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenen ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, uzun bir aranın ardından sahnelere de döndü.

42 yaşındaki Dinçöz, zaman zaman estetikli ve photoshoplu görüntüsüyle de gündeme geliyor. Yıllara meydan okuyan şarkıcı son olarak iddialı bir pozunu paylaştı.

"Kendini sev"

Transparan detaylı beyaz büstiyerini giyip göğüslerini sergileyen Petek Dinçöz, "Kendini sev" dedi.

Her sabah 8 kilometre

Dinçöz, geçtiğimiz günlerde 10 kilo vermesiyle adından söz ettirmişti. Petek Dinçöz uyguladığı diyet programının özellikle protein ağırlıklı olduğunu vurgulamıştı. Sabahları kahvaltısında yumurta tercih eden Dinçöz, öğle ve akşam yemeklerinde ise sebze ve ızgara et yemeye özen gösteriyor. Petek Dinçöz, her sabah 8 kilometre kadar yürüdüğünü de belirtmişti.