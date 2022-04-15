Petek Dinçöz'ün Miami günlüğü

Türkiye'yi terk ettiğini sosyal medyadan duyuran Petek Dinçöz'den yeni fotoğraflar geldi.

İrfan Aslan adında bir erkek çocukları bulunan şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu, 8 yıllık evliliklerini geçen ay tek celsede sonlandırmıştı.

Boşanmanın ardından günlerçe sessiz kalan Dinçöz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla suskunluğunun sebebini açıklamıştı.

İrfan Aslan ile Miami’ye yerleştiğini belirten 41 yaşındaki şarkıcı, oğlu ile yeni evinin bahçesinde verdiği pozuna şu notu düşmüştü:

"Miami'ye yerleştim"

"Herkese merhabalar… Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta ‘PDFC’ ailem, sonra siz değerli sevenlerim… Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami’ye yerleşme kararı aldım.

"Burası çok güzel"

Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram’da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler."

"Huzur"

Türkiye'yi terk edip Miami'ye yerleştikten sonra gündemden düşmeyen Petek Dinçöz'den yeni fotoğraflar geldi. Oğlu İrfan Aslan ile yeni hayatından fotoğraflar paylaştı.

Miami'de çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, karelerine "Huzur" notunu düştü.

Petek Dinçöz, Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu







