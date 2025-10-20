Abone ol: Google News

Pınar Altuğ kızı Su ile yeni fotoğrafını yayınladı! Anne-kız beğeni aldı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un 16 yaşındaki biricik kızı Su Atacan, annesinin boyuna yaklaştı.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 11:05
  • Pınar Altuğ, kızı Su ile yeni bir fotoğraf paylaştı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
  • Kızının boyunun annesine yaklaştığı ve benzerlikleri dikkat çekti.
  • Paylaşıma "Aynı annesi" ve "İkiz gibiler" gibi yorumlar yapıldı.

"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Altuğ son olarak, kızıyla yayınladığı pozla adından söz ettirdi.

"İKİZ GİBİLER"

Ailesi ile sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ilgi gören Altuğ'un yaptığı paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü.

16 yaşındaki Su Atacan'ın annesinin boyuna yaklaştığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ'un paylaşımına "Aynı annesi" ve "İkiz gibiler" gibi yorumlar yağdı.

