Pınar Altuğ'un yoga videosu çok konuşulmuştu! Eşi Yağmur Atacan konuştu

Sosyal medyada takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme gelen Pınar Altuğ yoga yaptığı anları paylaşınca gündem olmuştu.

Paylaşımın altına bir takipçisinin “Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?” sorusuna ise “Neden kıskansın ki!” yanıtını vermişti.

Yağmur Atacan’a bu konu soruldu. Oyuncu, eşinin çok konuşulan yoga videosuna yapılan yorumlarla ilgili net oldu.

"PINAR'I KISKANIYORLAR"

Atacan, sözlerinin devamında ise, “Bence kıskanıyorlar. Pınar 50 yaşını geçti ama 50 gibi görünmüyor, bunu herkes biliyor. Bunun için insanın kendine iyi bakması lazım. Pınar da bunu en iyi şekilde yapıyor” ifadelerini kullandı.