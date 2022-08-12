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    Pique, Shakira'yı unutup yeni bir aşka yelken açtı

    Shakira ile haziran ayında yollarını ayıran Gerard Pique, ayrılığın ardından şirketinde çalışan ve öğrenci olan Clara Chia Marti ile ilişki yaşamaya başladı.
    • 12.08.2022 - 06:22
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 07:34
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    Pique, Shakira'yı unutup yeni bir aşka yelken açtı

    Ünlü şarkıcı Shakira ile İspanyol futbolcu Gerard Pique, 2010’da Shakira'nın Dünya Kupası için yaptığı Waka Waka şarkısının klip çekimlerinde tanıştı.

    35 yaşındaki Pique ile 45 yaşındaki Shakira, haziran ayında ayrılık kararı aldı.

    Çiftin ayrılık nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken Pique’nin aldatma iddialarının ardından bu kararın alındığı ifade edildi.

    "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı üzgünüz"

    Shakira ve Pique çifti, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." diyerek bir açıklamada bulundu.

    Pique, Shakira yı unutup yeni bir aşka yelken açtı #1

    Çocukların velayeti belirsiz

    Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunan Shakira ve Pique çifti, çocuklarının geçici velayeti konusunda anlaşırken anlaşmanın kapsamı bilinmiyor.

    Pique, Shakira yı unutup yeni bir aşka yelken açtı #2

    Pique bir öğrenci ile aşk yaşamaya başladı

    Öte yandan ayrılık acısını çabuk unutan Barcelonalı futbolcu, 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile yeni bir aşka yelken açtı.

    Birlikteliğin ayrılıktan önce mi yaşandığı bilinmiyor

    Pique’nin bu ilişkiye Shakira ile birlikteyken mi yoksa ayrılıktan sonra mı başladığı sorusu merak konusu oldu.

    Pique, Shakira yı unutup yeni bir aşka yelken açtı #3

    Genç kız, futbolcunun şirketinde çalışıyor

    Halkla ilişkiler öğrencisi Marti’nin, ünlü futbolcunun Kosmos adlı prodüksiyon şirketinin etkinliklerinde çalıştığı ve Pique ile orada tanıştığı öğrenildi.

    "İnsanlar aralarında neler olduğunu biliyor"

    The Sun'a konuşan bir kaynak, "Gerard ve Clara aylardır görüşüyorlar. Clara, Gerard'ın ofisinde çalışan, şirket için etkinlikler düzenleyen bir öğrenci. İlişkileri hakkında sessiz kalıyorlar ama etraflarındaki insanlar aralarında neler olduğunu biliyor. Yakınlarındakiler, ikilinin aşklarını gizli tutmasına yardımcı oluyor." dedi.

    Clara'nın sosyal medya hesapları silindi

    Ayrıca Clara'nın tüm sosyal medya hesaplarının da silindiğini, böylece insanların onun fotoğraflarını bulamadığını da belirten kaynak; "Bu, Gerard'ın arkadaşlarının Clara ile ilişkisi konusunda gerçekten ciddi olduğunu düşünmelerine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

    Pique, Shakira yı unutup yeni bir aşka yelken açtı #4

    Pique, Shakira yı unutup yeni bir aşka yelken açtı #5

    Pique, Shakira yı unutup yeni bir aşka yelken açtı #6

    Pique, Shakira yı unutup yeni bir aşka yelken açtı #7


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