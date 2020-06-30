Prens Harry, ABD'de zor günler geçiriyor

Prens Harry'nin yeni hayatına alışamadığı, babası Prens Charles'ın gelirlerindeki azalma ve koronavirüs salgınının, Harry'yi zor durumda bıraktığı belirtildi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak, eşi Meghan Markle ile ABD'ye yerleşen Prens Harry pişmanlık yaşıyor.

Kaliforniya'nın Los Angeles şehrine yerleşen çiftin hesapları, ABD'nin koronavirüs salgınıdan kötü şekilde etkilenmesi nedeniyle tutmadı. Salgın sürecinde sürekli evde kalmak zorunda olan Harry, yakın çevresindeki aile üyelerini ve arkadaşlarını da göremedi.

HARRY, ABD'DE SIKINTIDA

Bununla birlikte Prens Charles'ın maddi desteğiyle hayatlarını finanse edeceği belirtilen Meghan Markle ve Prens Harry, umduğunu bulamadı. Charles'ın yıllık geliri, salgından etkilendi.

Galler Prensi'nin Cornwall Dükalığı'ndan kazandığı yıllık gelir geçtiğimiz yıl 22.3 milyon sterline ulaşsa da koronavirüs nedeniyle bu gelirin önemli oranda düşeceği tahmin ediliyor.

Öyle ki, Cornwall ve Sicilya Adaları da dahil olmak üzere Charles'ın arazilerinin büyük bir bölümü turizm sektöründen gelir getiriyor.

PRENS CHARLES'IN GELİRLERİ AZALDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Dükalık Sekreteri Alastair Martin, "Şirketlerimizin kapanması nedeniyle gelir fazlasının önemli ölçüde azalmasını bekliyoruz." dedi.

Harry ve Meghan çifti, bu durum karşısında kendi özel paralarını kullanmak zorunda kalacak.

PRENS HARRY, YENİ HAYATINA ALIŞAMADI

"Soylular Savaşta: Harry ve Meghan’ın Windsor’u Şok Eden Ayrılma Hikayesi" kitabına göre, Harry, yeni yaşamına uyum sağlamakta güçlük çekiyor. Belirtilenlere göre, babası Prens Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması, Harry'nin zorluğunu artırdı.

Meghan Markle ise salgın sonrasında her şeyin normale dönmesiyle birlikte eşinin yeni hayatı seveceğini söylüyor.