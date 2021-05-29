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    Prens Harry, dedesinin ölüm haberini gece yarısı aldı

    Edinburgh Dükü Philip'in öldüğü bilgisi, Harry'ye gece ulaştırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 09:41
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    Prens Harry, dedesinin ölüm haberini gece yarısı aldı

    Kraliyet ailesinden ayrılarak eşi Meghan Markle ile kendilerine ABD'de yeni bir hayat kuran Prens Harry'nin, dedesi Prens Philip'in ölüm haberini nasıl öğrendiği ortaya çıtkı.

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, geçtiğimiz ay 99 yaşında hayatını kaybetmişti.

    ÖLÜM HABERİ GECE SAATLERİNDE VERİLDİ

    New York Post'un haberine göre, Prens Harry, dedesi Philip'in ölüm haberini gece yarısı öğrendi.

    Bir ABD Büyükelçiliği görevlisi, Philip'in ölüm haberini vermek için Kaliforniya saati ile gece 03.00'te Harry'yi aradı ancak arama cevapsız kaldı.

    Prens Harry, dedesinin ölüm haberini gece yarısı aldı #1

    İNGİLTERE'YE DÖNDÜ

    Söz konusu görevli, Santa Barbara Şerif Departmanı'na haber vererek, Prens Harry'nin büyükelçiliği "acilen" aramasını istedi. Harry'nin dedesinin ölümünü bu şekilde öğrendiği belirtildi.

    Prens Harry, Edinburgh Dükü'nün cenaze törenine katılmak üzere ABD'den İngiltere'ye dönmüştü.

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