Prens Harry: Megxit, kadın düşmanı bir terim

Sussex Dükü Harry, Kraliyet'ten ayrılıklarına ilişkin kullanılan kelimeye tepki gösterdi.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden eşi Meghan Markle birlikte ayrılan Prens Harry'nin kararı, "Megxit" olarak nitelendiriliyor.

Prens Harry, konuyla ilgili söyleme, ABD teknoloji ve kültür dergisi Wired tarafından düzenlenen bir etkinlikte tepki gösterdi.

MEGXIT'İN KULLANILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Harry, sözcüğün çevrimiçi ve medya nefretinin bir örneği olduğunu dile getirdi. "Belki insanlar bunu biliyor ya da bilmiyorlar, ancak Megxit terimi kadın düşmanı bir terim." dedi.

"TROL TARAFINDAN OLUŞTURULDU"

Sussex Dükü, "Kraliyet muhabirleri tarafından güçlendirilen bir trol tarafından oluşturuldu ve ana akım medyada yerini aldı." ifadesini kullandı. Ancak Harry, görüşüne ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.