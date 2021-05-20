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    Prens William, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

    38 yaşındaki William, aşı yaptırırken çekilen fotoğrafı paylaştı.
    • REUTERS
    • 20.05.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 11:07
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    Prens William, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

    İngiltere'de Prens William'a, koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

    Geçen yıl koronavirüse yakalanan William, yaptığı açıklamada, aşının ilk dozunu yaptırdığını bildirdi.

    FOTOĞRAF PAYLAŞTI

    Kraliçe Elizabeth'in torunu olan 38 yaşındaki William, Twitter'daki fotoğraflı paylaşımına düştüğü notta, "Koronavirüs aşısının ilk dozunu salı günü yaptırdım. Aşıyla ilgili çalışan herkese, yaptığınız ve yapmaya devam ettiğiniz her şey için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

    Prens William, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı #1

    VİRÜSE YAKALANDIĞINI GİZLEDİ

    İngiliz basını, Prens William'ın geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalandığını, "panik yaratmamak" için hastalığını kamuoyundan sakladığını yazmıştı.

    Kraliçe 2'inci Elizabeth ile Galler Prensi Charles dahil olmak üzere Kraliyet Ailesi'nin diğer üyeleri de daha önce koronavirüs aşısı yaptırdı.

    Prens William, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı #2

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