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    PuCCa'nın dışkı iddiası sosyal medyada olay oldu

    PuCCa, bir Türk fenomenin, para karşılığında Dubaili iş insanının yüzüne dışkılamasına izin verdiğini iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 15:52
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    PuCCa'nın dışkı iddiası sosyal medyada olay oldu

    Son dönemde Dubaili zengin iş insanlarının, dünyanın dört bir yanından influencerlarla iletişime geçip yüksek miktarlarda para karşılığında üzerlerine dışkılaşdığı konuşuluyor.

    Sosyal medyayı sallayan Dubai Porta Potty videosunun yankıları devam ederken PuCCa adıyla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, bu konuyla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

    "Türk fenomen de kabul etti"

    Açıklamalarıyla adeta şoka uğratan PuCCa, bir Türk fenomenin, para karşılığında Dubaili iş insanının ağzına dışkılamasına izin verdiğini iddia etti.

    Pucca, ınstagram hesabından şunları yazdı:

    "İnşallah kaka yapan kendisidir"

    "Şu an büyük bir dedikodu var biliyorsunuz, Dubaili iş adamlarının yeni modası üzerine kaka yapması için dünyanın bütün influencerlarına para ödemek.. Vizyona bakınız, bana sormayın Google kullanın. Bizden biri de kabul etmiş. İnşallah kaka yapan kendisidir, diğer türlüsünü düşünmek bile istemiyorum."

    Önce paylaştı sonra sildi

    PuCCa'nın bu iddiası sosyal medyada olay oldu. Bu fenomenin kim olduğu merak konusu oldu. İddası olay olan PuCCa, paylaşımını sildi.

    PuCCa nın dışkı iddiası sosyal medyada olay oldu #1

    Gelen mesajları yayınladı

    Paylaşımlarına devam eden PuCCa, kendisine takipçilerinden gelen mesajları da yayınladı.

    PuCCa nın dışkı iddiası sosyal medyada olay oldu #2

    PuCCa nın dışkı iddiası sosyal medyada olay oldu #3

    PuCCa nın dışkı iddiası sosyal medyada olay oldu #4


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