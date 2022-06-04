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    Rapçi Killa Hakan yoğum bakımda

    Rap dünyasının sevilen usta ismi Killa Hakan, sağlık durumunun kötüye gitmesi sonucu yoğun bakımda tedavi görüyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2022 - 12:33
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    Rapçi Killa Hakan yoğum bakımda

    'Killa Hakan' adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş'tan sevenlerini üzen haber geldi.

    Yaptığı Türkçe rap ile tanınan ve Almanya'da yaşayan 49 yaşındaki 'Killa Hakan'ın hastanede tedavi gördüğü duyuruldu.

    Rapçi Massaka, yaptığı paylaşında, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

    Killa Hakan'ın neden yoğun bakımda olduğu ise henüz açıklanmadı.

    Son paylaşımı dikkat çekti

    Kreuzberg'de yaşayan 'Killa Hakan', mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından şu sözlerle bahsetmişti:

    "Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye calışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"

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