Rihanna'nın babasının ölüm nedeni belli oldu

Şu sıralar 3. bebeğine kavuşmak için gün sayan Rihanna'nın 70 yaşındaki babası Ronald Fenty, geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Bir süredir hastalıkla mücadele eden Fenty, 70 yaşındaydı.

ÖLÜM NEDENİ

Hayatını kaybeden Ronald Fenty'nin ölüm nedeni açıklandı. TMZ'nin haberine göre, Ronald Fenty; kanser, zatürre ve bazı ciddi rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ölüm raporunda, resmi ölüm nedeninin akut solunum yetmezliği, pankreas kanseri ve aspirasyon pnömonisinin bir kombinasyonu olduğu belirtildi.

Bir dönem kızıyla problemler yaşayan Ronald Fenty de kısa bir süre önce Rihanna'nın çocuklarının dedesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirmişti.