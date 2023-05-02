Rihanna'nın MET Gala tarzı İkinci kez anne olmaya hazırlanan Rihanna, Met Gala’sının yıldızı oldu.

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Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği MET Gala'ya ünlüler, bu yıl da abartılı tarzlarıyla katıldı.

Bu yıl en çok dikkat çeken isim, hiç şüphesiz ikinci çocuğuna hamile olan Rihanna oldu.

İşveli Rihanna

Rihanna’nın, dünyaca ünlü bir markanın kamelya çiçeklerinden ilham alınarak hazırlanmış kostümü ile sevgilisine işveli davranışları kameralara yansıdı.

“Pahalı hissediyorum”

Dünyaca ünlü şarkıcının, kendisine “Nasıl hissediyorsun?” diye soran gazetecilerden birine “Pahalı hissediyorum.” demesi sosyal medyada da gündem oldu.