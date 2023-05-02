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Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği MET Gala'ya ünlüler, bu yıl da abartılı tarzlarıyla katıldı.

Rihanna'nın MET Gala tarzı

Bu yıl en çok dikkat çeken isim, hiç şüphesiz ikinci çocuğuna hamile olan oldu.

Rihanna'nın MET Gala tarzı

İşveli Rihanna

Rihanna’nın, dünyaca ünlü bir markanın kamelya çiçeklerinden ilham alınarak hazırlanmış kostümü ile sevgilisine işveli davranışları kameralara yansıdı.

Rihanna'nın MET Gala tarzı

“Pahalı hissediyorum”

Dünyaca ünlü şarkıcının, kendisine “Nasıl hissediyorsun?” diye soran gazetecilerden birine “Pahalı hissediyorum.” demesi sosyal medyada da gündem oldu.

Rihanna'nın MET Gala tarzı
Rihanna'nın MET Gala tarzı
Rihanna'nın MET Gala tarzı
Rihanna'nın MET Gala tarzı