Rihanna'nın romantik gecesi Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, çocuklarının babası sevgilisi Asap Rocky ile romantik bir gece geçirdi.

ensonhaber.com

Yaklaşık iki yıldır meslektaşı Asap Rocky ile aşk yaşayan Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Bebeğinin ismini sır gibi saklayan şarkıcının kısa süre önce ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

12 Şubat'ta Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan Rihanna, hamile olduğunu herkese ilan etmişti.

Romantik gece

Rihanna, pazar gecesi sevgilisi rapçi ASAP Rocky ile baş başa yemeğe çıktı. 11 aylık olan oğullarını evde bırakan çift, New York’ta romantik bir gece geçirdi.

Kız bebek

İkinci bebeğine hamile olan Rihanna, karnını ortaya çıkaran, vücudunu saran kırmızı bir takım giydi. Rihanna, geçen hafta pembe bebek kıyafeti bakarken görüntülendiği için kız bebek beklediği tahmin ediliyor.