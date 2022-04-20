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    Rita Ora, küçük bikinisiyle poz verdi

    5 milyon sterlinlik anlaşma yapan Rita Ora'nın kazandığı paranın keyfini sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 07:25
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 07:35
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    Rita Ora, küçük bikinisiyle poz verdi

    Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, moda devi Prada'nın yüzü olacağı büyük bir anlaşmayı imzaladı. 31 yaşındaki şarkıcı markadan 5 milyon sterlin alacak.

    İş anlaşmasıyla keyfi yerine gelen Rita Ora kendinizi deniz kenarına attı.

    Bikinisiyle poz verdi

    Mavi çiçekli tanga bikinisiyle pozlar veren Rita Ora keyfinin yerinde olduğunu da "Her şey normal olduğunda" notuyla ilan etti.

    Kıvrımlarını sergilediği anları paylaşan ünlü şarkıcıya hayranlarından beğeni yağdı.

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    Rita Ora, küçük bikinisiyle poz verdi #2

    Rita Ora, küçük bikinisiyle poz verdi #3

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