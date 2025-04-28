Şarkıcı Bengü’den photoshop iddialarına cevap geldi

Haber Merkezi

Türk pop müziğinin popüler isimlerinden Bengü, fotoğraflarındaki zayıflığı nedeniyle gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, bundan dolayı da 'Photoshop' iddialarına maruz kalmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Selim Selimoğlu ile 6 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Bengü, iddialara kayıtsız kalamadı.

"7 KİLO VERDİM"

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, resimlerle çok oynamışsın yazmışsınız. Oynamıyoruz, çünkü ben 7 kilo verdim... Teşekkürler, öptüm."