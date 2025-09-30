Şarkıcı Nadide Sultan'ın evi! Görenleri hayran bıraktı

Yıllar önce 'Konyalım' şarkısıyla ünlenen Nadide Sultan, uzun zamandır gözden uzak bir yaşam sürüyor.

Sultan, yaşadığı eviyle gündeme geldi. Ünlü isim şehirden uzak yeşillikler içinde bir villada yaşıyor.

Evini spor eşyalarla dekore eden Sultan, sade eşyalarıyla dikkat çekti.

SALONU

Salonun bir tarafında uzun ve kahve rengi koltuk, önünde ahşap bir sehpa yer alıyor. Perdeler ise pudra tonlarında seçilmiş. Salonun diğer tarafında ise ahşap bir yemek masası, karşısında kitaplarla dolu bir kitaplık yer alıyor.

GİYSİ ODASI DA VAR

Ünlü şarkıcının yatak odası evin en üst katında yer alıyor. Sultan kıyafetleri için de bir bölüm ayırmış.

Yıllardır sahneye çıkan Nadide Sultan'ın giyinme odası ise renk renk sahne kıyafetleri, ayakkabıları ve takılarıyla dolu.

Sadeliği tercih eden Nadide Sultan'ın mutfağında ise beyaz dolaplar ve siyah ankastre set bulunuyor.