Şarkıcı Şimal hastaneye kaldırıldı! Eşinden gelen açıklama sevenlerini üzdü

Haber Merkezi

Uzun zamandır sağlık problemleri yaşayan Şimal'e ilk olarak meme kanseri teşhisi konulmuştu. Ünlü şarkıcı, daha sonra beyninde tümör olduğunu öğrenerek hayatının şokunu yaşamıştı.

Ciddi bir ameliyat geçiren Şimal, uzun tedavi süreçleri sonrasında sağlığına tekrar kavuşmuştu.

Şarkıcı Şimal'den dün beklenmedik ve bir o kadar da üzen bir haber geldi. Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Sanatçı yoğun bakıma alındı ve ardından odaya çıktığı aktarıldı.

"NÖBET GEÇİRDİ"

Şimal'in eşi Necati Arıcı, 2. Sayfa'ya bir açıklama yaparak hayranlarını bilgilendirdi. Arıcı açıklamasında, "Şimal ciddi bir nöbet geçirdi, sebebi şu an araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının geçirdiği nöbet araştırılırken yaşanan belirsizlik endişeleri tamamen ortadan kaldırmadı.