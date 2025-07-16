Şarkıcı Simge Sağın tatilden paylaşım yaptı: "Çocuk bikinisi almışım"

Ablasının vefatıyla zor günler geçiren şarkıcı Simge Sağın, sahneye çıkmış ve gözyaşlarını tutamamıştı. Sağın'ın o halleri gündem olmuştu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim, ablasıyla birlikte olan fotoğrafın paylaşarak 'Çok özlüyorum seni' demişti.

Sahneler dışında sessizliğini sürdüren Sağın, normal hayatına dönmeye başladı.

"ÇOCUK BİKİNİSİ ALMIŞIM"

Tatile çıkan ünlü şarkıcı, yaz paylaşımları yapmayı ihmal etmedi. Mavi bikini takımıyla verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayan Sağın, paylaşımına "Kendime çocuk bikinisi almışım." notunu düştü.

Sağın'ın tatil kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, ünlü şarkıcının esprisine yorumlarda cevap verdi.