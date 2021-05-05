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    Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı

    Yaptığı akıllı yatırımlarla dikkat çeken Seda Sayan, yeni bir villa daha satın aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 09:45
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    Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı

    Emlak zengini sanatçılar arsında olan Kadırgalı Seda Sayan, Gayrettepe’den taşınıyor.  4 milyon dolara villa alan Sayan, Boğaz'a yerleşemeye hazırlanıyor.

    KOMPLE YENİLEME

    Villayı komple tadilat yaptıran sanatçı, inşaat biter bitmez Gayrettepe’deki evinden buraya taşınacak.

    LONDRA'DA DA EVİ VAR

    Türkiye’nin emlak zenginlerinden olan sanatçının, iddialara göre İstanbul’da 30 dairesi, Bodrum’da 3 villası ve Londra’da bir evi var.

    Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı #1

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