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- Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı
Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı
Yaptığı akıllı yatırımlarla dikkat çeken Seda Sayan, yeni bir villa daha satın aldı.
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 09:43
- Güncelleme : 05.05.2021 - 09:45
Emlak zengini sanatçılar arsında olan Kadırgalı Seda Sayan, Gayrettepe’den taşınıyor. 4 milyon dolara villa alan Sayan, Boğaz'a yerleşemeye hazırlanıyor.
KOMPLE YENİLEME
Villayı komple tadilat yaptıran sanatçı, inşaat biter bitmez Gayrettepe’deki evinden buraya taşınacak.
LONDRA'DA DA EVİ VAR
Türkiye’nin emlak zenginlerinden olan sanatçının, iddialara göre İstanbul’da 30 dairesi, Bodrum’da 3 villası ve Londra’da bir evi var.