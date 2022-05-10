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    Seda Sayan, eşiyle görüntülenmek istemedi

    Seda Sayan, iki hafta önce sekizinci kez nikah masasına oturmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 11:52
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    Seda Sayan, eşiyle görüntülenmek istemedi

    Taze gelin Seda Sayan ile Çağlar Ökten, Küçükçiftlik Park’da Adamlar konserini izlemeye gitti. Konser bitimi kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen çift, görüntü vermemek adeta olay çıkardı.

    Taksi geldi

    Ünlü çift için tam 40 dakika bekleyen güvenlik görevlileri, taksi çevirip, otoparka soktu. Bu süreçte Sayan ve Ökten, kuliste bekledi. Güvenlik, muhabirlerin görüntü almaması için ikiliyi çevreledi.

    Oğulcan'ı sordular

    Ökten ve Sayan, taksiye bindikleri sırada “Paris balayınız nasıl geçti? Sonrasında Yunanistan’a gittiniz. Oğlunuz Oğulcan Bey nikaha katılmadı, sonrasında kendisiyle konuştunuz mu?” sorularına cevap vermeden uzaklaştı.

    Seda Sayan, eşiyle görüntülenmek istemedi #1

    Seda Sayan, eşiyle görüntülenmek istemedi #2


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