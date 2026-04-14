Seda Sayan kadınları uyardı: Aldatan defolsun gitsin

Kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten ile mutlu bir evliliği olan Seda Sayan, YouTube'a girdi. Program yapmaya başlayan Sayan, söyledikleriyle adeta gündem yarattı.

Yaşlanmamak için sık sık estetik operasyon yaptıran Sayan, yaptığı "maço erkek" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Sayan, şunları söyledi:

"ROMANTİK ERKEKTEN ZARAR YOK"

"Maço erkek severim lafını hiç anlamıyorum. Maçoluk dedikleri şey bana romantik gelmiyor, beni daraltıyor. 'Karışsın' diyorsunuz, sonra da o ilişkinin içinde boğuluyorsunuz. Romantik erkekten zarar gelmez, bırakın yanınızda ağlasın."

Aldatılan kadınların depresyona girmesine de sinirlenen ünlü isim, "Ne depresyonu be. Önümü tıkama diyeceksin. Aldatan defolsun gitsin. 'Next to' deyin. Seni kaybettiği için üzülsün." diye konuştu.