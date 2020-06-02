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    Seda Sayan, O Ses Türkiye'den ayrıldı

    Seda Sayan, mart ayında O Ses Türkiye’den ayrıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 12:22
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    Seda Sayan, O Ses Türkiye'den ayrıldı

    Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın, hayran sayfaları ile yaptığı konuşmalar ortaya çıktı. Sayan, hayranlarına mart ayında O Ses Türkiye jüri koltuğundan  ayrıldığını yazdı.

    "ÇOK YORULDUM"

    “Bu bir veda pozu, ben çok yoruldum.” diyen Sayan, “Ben martta gittim zaten. Çok yoruldum. Yemekteyiz ve O Ses bir de konserler bittim.” sözleriyle jüri üyeliği görevinden ayrıldığını açıkladı.

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