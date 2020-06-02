Seda Sayan, O Ses Türkiye'den ayrıldı

Seda Sayan, mart ayında O Ses Türkiye’den ayrıldığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın, hayran sayfaları ile yaptığı konuşmalar ortaya çıktı. Sayan, hayranlarına mart ayında O Ses Türkiye jüri koltuğundan ayrıldığını yazdı.

"ÇOK YORULDUM"

“Bu bir veda pozu, ben çok yoruldum.” diyen Sayan, “Ben martta gittim zaten. Çok yoruldum. Yemekteyiz ve O Ses bir de konserler bittim.” sözleriyle jüri üyeliği görevinden ayrıldığını açıkladı.