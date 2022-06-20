Seda Sayan silikonlarını yeniletirken, eşi Çağlar Ökten de saç ektirdi

Özel hayatı ve estetikleriyle konuşulan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile birlikte estetik merkezine gitti.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz ay kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'le evlenerek yedinci kez dünyaevine girmişti.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen 59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, yeniden ameliyat masasına yattı.

Bu kez Seda Sayan'a eşi Çağlar Ökten de eşlik etti.

Seda Sayan silikonlarını yeniletti, Çağlar Ökten saç ektirdi

Seda Sayan silikonlarını yeniletirken, Çağlar Ökten ise saç ektirdi. Seda Sayan, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.