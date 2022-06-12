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    Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den lolipoplu poz

    Şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz hafta nikah masasına oturduğu meslektaşı Çağlar Ökten ile Amsterdam'dan paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 09:07
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    Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den lolipoplu poz

    Daha önce 7 kez nikah masasına oturan şarkıcı Seda Sayan, 8. kez evlenmek için sevgilisi Çağlar Ökten'in teklifine 'evet' demişti.

    59 yaşındaki Seda Sayan, 35 yaşındaki meslektaşı Çağlar Ökten ile dünya evine girdi.

    Balayı için Paris'e giden çift, son olarak soluğu Amsterdam'da aldı.

    Yakın dostları Esra Özmen ve eşi Fuat Özdolgun ile yurtdışına çıkan çiftten ilginç bir poz geldi.

    Lolipop yaladılar

    Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten lolipoplu fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaştı.

    Birçok kez estetik operasyon geçiren Seda Sayan, genç görüntüsüyle dikkat çekti.

    Seda Sayan ve Çağlar Ökten den lolipoplu poz #1

    Seda Sayan ve Çağlar Ökten den lolipoplu poz #2

    Seda Sayan ve Çağlar Ökten den lolipoplu poz #3


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