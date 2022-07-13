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    Seda Sayan ve genç eşinden dudak dudağa poz

    Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan taze çift, Hollanda tatiline çıktı. İkilinin dudak dudağa paylaştığı fotoğraflar ise sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 09:29
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    Seda Sayan ve genç eşinden dudak dudağa poz

    59 yaşındaki ünlü sanatçı Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle 8'inci kez nikah masasına oturarak, 'evet' demişti.

    Nisan ayında evlenerek dolu dizgin bir aşka yelken açan ikili, aile tanışmaları ve paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.

    Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten'in 11 yaşındaki oğluyla bir araya geldiği fotoğrafları yayınlayan Seda Sayan 'Cici anne' yorumlarını alırken, bu kez de çiftin aşk pozları olay oldu.

    Dudak dudağa poz

    Hollanda tatiline çıkan çiçeği burnunda çiftten gelen paylaşım sosyal medyayı salladı.

    Seda Sayan'ın, 'Sevgilimmm' notuyla paylaştığı dudak dudağa pozlar, yorum yağmuruna tutuldu.

    Seda Sayan ve genç eşinden dudak dudağa poz #1

    Seda Sayan ve genç eşinden dudak dudağa poz #2

    Seda Sayan ve genç eşinden dudak dudağa poz #3

    Seda Sayan ve genç eşinden dudak dudağa poz #4

    Seda Sayan ve genç eşinden dudak dudağa poz #5


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