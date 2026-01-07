Seda Sayan yüzündeki şişliğin nedenini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaptığı evliliklerle ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Seda Sayan, Enis Arıkan’ın programına konuk oldu.

YÜZÜNDEKİ ŞİŞLİK DİKKAT ÇEKTİ

Sık sık estetik yaptıran Sayan'ın yüzündeki şişlik merak konusu oldu .Ünlü sanatçının yüz hatlarının olağan dışı şişkin görünmesi, izleyiciler ve takipçiler arasında tartışma yarattı.

Sayan'ın şişliği, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken nedeni de merak edildi.

"İĞRENÇ PERUKLA KAPATMAYA ÇALIŞTIM"

Gelen eleştirilere sessiz kalamayan Sayan, kendi programında açıklama yaptı. Sayan, eleştirilere açıklık getirirken yaptığı estetik işlem sonrası doktorunun şişliğin birkaç gün sürebileceğini kendisine bildirdiğini söyledi. Ayrıca program sözleşmesi nedeniyle çekimi erteleyemediğini belirterek, bu nedenle şiş haliyle kameralar karşısına çıktığını aktardı. Sayan açıklamasının devamında "Hesaba katmamıştım, Enis'e sözüm vardı, davul gibi suratla gittim. Evdeki en iğrenç peruğu buldum " ifadelerini kullandı.