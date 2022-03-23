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- Seda Sayan'ın 10 milyon TL'lik tektaşı
Seda Sayan'ın 10 milyon TL'lik tektaşı
Seda Sayan, 10 milyon TL'lik yüzüğüyle ilgili açıklama yaptı.
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 12:53
- Güncelleme : 23.03.2022 - 12:59
Kendisinden 25 yaş küçük şarkıcı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, yeni tektaşıyla görüntülendi. Sayan'ın parmağındaki tektaşın büyüklüğü dikkat çekti.
ÇAĞLAR TAKMADI
Yüzüğü geçtiğimiz hafta nişanlandığı ve 20 Mayıs’ta Prag’da nikah masasına oturacağı Çağlar Ökten’in taktığı iddia edilmişti.
10 MİLYON TL
Seda Sayan, “Yüzüğü kendim aldım. Çağlar alyans ile evlilik teklif etti.” dedi. Seda Sayan’ın parmağındaki tektaş yüzüğün fiyatının 10 milyon TL olduğu öğrenildi.
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