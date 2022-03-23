Petrol
117.84
2.04%
Euro
16.32
-0.22%
Dolar
14.83
0.03%
Altın
920.61
0.49%
Borsa
2186
-0.14%
Bitcoin
625.009
-0.38%
BTXN Coin
44.41
5.73%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Seda Sayan'ın 10 milyon TL'lik tektaşı

    Seda Sayan, 10 milyon TL'lik yüzüğüyle ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 12:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seda Sayan'ın 10 milyon TL'lik tektaşı

    Kendisinden 25 yaş küçük şarkıcı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, yeni tektaşıyla görüntülendi. Sayan'ın parmağındaki tektaşın büyüklüğü dikkat çekti.

    ÇAĞLAR TAKMADI

    Yüzüğü geçtiğimiz hafta nişanlandığı ve 20 Mayıs’ta Prag’da nikah masasına oturacağı Çağlar Ökten’in taktığı iddia edilmişti.

    10 MİLYON TL

    Seda Sayan, “Yüzüğü kendim aldım. Çağlar alyans ile evlilik teklif etti.” dedi. Seda Sayan’ın parmağındaki tektaş yüzüğün fiyatının 10 milyon TL olduğu öğrenildi.

    Seda Sayan ın 10 milyon TL lik tektaşı #1

    Seda Sayan ın 10 milyon TL lik tektaşı #2

    Seda Sayan, Çağlar Ökten'e evlilik sözleşmesi yapmayacak ViDEO

    Seda Sayan ın 10 milyon TL lik tektaşı #3

    Seda Sayan ın 10 milyon TL lik tektaşı #4

    Seda Sayan ın 10 milyon TL lik tektaşı #5



    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Fatih Portakal'dan Halk TV'den ayrılanlar isimlere destek
    Medya

    Fatih Portakal'dan Halk TV'den ayrılanlar isimlere destek

    Gönül Dağı'nın Asuman'ı omzunu ve göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle şov yaptı! Ramazan görse kalpten gider..
    Medya

    Gönül Dağı'nın Asuman'ı omzunu ve göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle şov yaptı! Ramazan görse kalpten gider..

    Görüş Bildir