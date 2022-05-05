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    Selen Görgüzel, kendine araba aldı

    8 yıllık eşi Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel, yeni arabasıyla görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 12:30
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    Selen Görgüzel, kendine araba aldı

    Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, geçtiğimiz aylarda 8 yıllık eşi ünlü yönetmen Hamdi Alkan'dan boşanmıştı.

    Selen Görgüzel, dün akşam Kuruçeşme'de bir mekanda sahne aldı. Görgüzel, konser vereceği mekana 1 milyon lira değerindeki aracıyla geldi.

    Selen'e 2005 model 206 vermişti

    Hamdi Alkan, boşandığı Selen Görgüzel'e 2005 Model Peugeot 206 bırakmıştı. Bu konuya da değinen Görgüzel, "Bu arabanın o arabayla ilgisi yok. O araç prosedür gereği bana gelmişti. Bu arabayı kendim aldım, kredisini ödüyorum." dedi.

    Aşka açık

    Aşka kapılarının açık olduğunu belirten Selen Görgüzel, "Aşka kapalı değilim. Ben aşksız yapamam. Doğru zamanda ve doğru yerde karşıma çıkacak birisine aşık olurum diye umuyorum." şeklinde konuştu.

    Selen Görgüzel, kendine araba aldı #1

    Selen Görgüzel, kendine araba aldı #2

    Selen Görgüzel, kendine araba aldı #3

    Selen Görgüzel, kendine araba aldı #4

    Selen Görgüzel, kendine araba aldı #5

    Selen Görgüzel, kendine araba aldı #6

     

     


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