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    Selin Ciğerci: Benim için mantık ve para geri planda

    Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 07:09
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 12:36
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    Selin Ciğerci: Benim için mantık ve para geri planda

    Bir Başka Güzel isimli moda yarışmasına dahil olan Selin Ciğerci, açıklamalarıyla dikkat çekti.

    Yakın bir zaman önce Gökhan Çıra ile yollarını ayıran Ciğerci, 'Aşk kadını' olduğunu söyledi. Evlilikle ilgili konuşan Ciğerci, gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

    "BEN DUYGUSAL BİR İNSANIM"

    Ciğerci, sunucu Esra Eron'un "Mantık evliliği mi, aşk evliliği mi?" sorusuna içten bir şekilde cevap verdi. "Ben duygusal bir insanım, benim için tabii ki aşk evliliği." diyen Ciğerci, severek ayrıldığını gözyaşlarıyla anlattı.

    Ünlü fenomen, evlilikte parayı önemsemediğini, onun için evinde huzurlu bir evliliğinin olmasının yeterli olduğunu söyledi.

    "İKİ ODA BİR SALON"

    "Benim için mantık ve para geri planda." diyen Ciğerci, "İki oda bir salon evim olsun. Eşim de ben de işe gideyim. Akşam evde cips yiyip televizyon izleyelim." diyerek mutlu evliliğin sırrını da verdi.

    Selin Ciğerci: Benim için mantık ve para geri planda #1

    Selin Ciğerci: Benim için mantık ve para geri planda #2

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