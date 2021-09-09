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    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın rekor mal paylaşımı

    2019'da dünyaevine giren Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çifti, cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 15:30
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    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın rekor mal paylaşımı

    2019'da evlenen Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinden kötü haber geldi. Birkaç ay önce evlat edinmek istediklerini, bunun için yurt dışında başvuru yaptıklarını açıklayan ikili, boşanma kararı aldı.

    "YOLLARI AYIRIYORUZ"

    Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacakları söylenen Ciğerci, ayrılıkla ilgili kısa bir açıklama yaparak "Gökhan ile yollarımızı ayırıyoruz, anlaşmalı şekilde boşanacağız." dedi.

    İHANET ETTİ

    Çift mal paylaşım anlaşması yaptı. Gökhan Çıra'nın, değeri 120 milyon lirayı bulan bazı gayrimenkulleri alacağı öğrenildi. Dava, yarın Beykoz Adliyesi'nde görülecek. Boşanmaya Gökhan Çıra'nın ihanetinin neden olduğu öne sürülüyor.

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra nın rekor mal paylaşımı #1

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra nın rekor mal paylaşımı #2

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra nın rekor mal paylaşımı #3Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra nın rekor mal paylaşımı #4

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