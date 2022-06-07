Selin Yeninci'nin balkon pozu

Son dönemde moda olan tek düğmeli hırkayı sütyensiz giyen Selin Yeninci de giydi.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem'i de tek düğmeli hırka modasına uydu.

Oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Selin Yeninci sosyal medyayı son pozlarıyla salladı.

Sadece hırka

Balkonda poz veren Selin Yeninci, şort üstü sütyensiz hırkalı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bu tek düğmeli hırkayı daha önce Demet Özdemir, Buket Aydın, Eda Taşpınar gibi isimler giymişti.