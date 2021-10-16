Semiha Yankı: Evimde inşaat işçisinin saldırısına uğradım

Yıllar önce bir inşaat işçisi tarafından evinin terasında uğradığını itiraf eden Semiha Yankı, "Adam üzerimi parçalarken feryadı komşular duydu. Ben çırılçıplak kaldım paramparça terasta." dedi.

Armağan Çağlayan'ın sunumuyla YouTube'da yayınlanan Dur Bir Dinle'nin bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Semiha Yankı oldu.

"Seninle Bir Dakika" ve "Delisin" adlı parçalarla hafızalarda yer edinen Yankı, hayatına dair önemli itiraflarda bulundu.

İNŞAAT İŞÇİSİ SALDIRDI

Yıllar önce abisini gözünün önünde kaybettiğini söyleyen Yankı, evinde uğradığı cinsel saldırıyı da tüm detaylarıyla anlattı.

63 yaşındaki popçu, "Adam üzerimi parçalarken feryadı komşular duydu. Ben çırılçıplak kaldım paramparça terasta. İçeriye koştum ruhsatlı silahım vardı onu aldım" sözlerine yer verdi.

Semiha Yankı'nın itiraflarından satır başları şöyle:

“SANA AŞIK OLDUM DEDİ”

Evinde bir inşaat işçisinin saldırısına uğradığını anlatan Yankı şunları söyledi:

"Çengelköy’deki evimin karşısında inşaat vardı. Oradaki bir amele takmış bana kafayı. Evdeki çalışan kadını markete yolladım, ben de evde terasta oturuyordum. Kadını beklerken biri geldi arkadan. Seninle konuşmak istiyorum dedi ama kafa bir dünya. Ne istiyorsun falan dedim. ‘Ben sana aşık oldum’ dedi. daha Sonra biz boğuşmaya başladık.





"ÇIRILÇIPLAK KALDIM TERASTA"

Adam benim üzerimi parçalarken sesimin feryadına evdeki çalışan kızın aşık olduğu adam koşmuş. Adamın kafasına tekme atıyor beni bırakmıyor. O kadar yapışmış bana. Sonra beni bir şekilde kurtardılar. Çırılçıplak kaldım terasta. İçeriye koştum ruhsatlı silahım vardı onu aldım. Sonra bu adamı yakalayıp hapse attılar.

“8 SENE PSİKOLOĞA GİTTİM”

3,5 sene yedi ve çıktı. Şimdi kim bilir hangi kadının başına bela olmuştur. Bu olay sebebiyle ben 8 sene psikoloğa gittim, tedavi gördüm. Bana tecavüz edilmemesine rağmen uzun süre konuşamadım, çenem kitlendi. Tecavüz edilseydi kendimi öldürürdüm herhalde."