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    Senem Kuyucuoğlu üstsüz poz paylaştı

    Eski Türkiye güzellerinden Senem Kuyucuoğlu üstsüz pozunu sansürlü paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 15:05
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    Senem Kuyucuoğlu üstsüz poz paylaştı

    Nisan 2009'da katıldığı Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, bir dönem internete fotoğrafları sızdırılmıştı.

    Ünlü model, uyuşturucu madde kullanımı, cinsel yönelim kararı ve yaşam tarzından dolayı modellik kariyerini noktalamıştı.

    Saklamıyor

    Amerika’da katıldığı parti ve hemcinsiyle öpüştüğü görüntülerin basına yansımasının ardından ünlü isim “En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bütün hayatımı elimden aldı” açıklamasında bulunmuştu.

    Senem Kuyucuoğlu üstsüz poz paylaştı #1

    Cinsel yönelimini gizlemeyen ve sevgilisiyle sık sık öpüşme pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan üstsüz poz geldi.

    Sansürledi

    Ünlü model ceketinin içine sütyen giymedi ve göğüslerini gösterdi. Ancak Senem Kuyucuoğlu meme uçlarını kalp emojisiyle sansürledi.

    Senem Kuyucuoğlu üstsüz poz paylaştı #2


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