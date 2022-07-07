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- Senem Kuyucuoğlu üstsüz poz paylaştı
Senem Kuyucuoğlu üstsüz poz paylaştı
Eski Türkiye güzellerinden Senem Kuyucuoğlu üstsüz pozunu sansürlü paylaştı.
- Haber Merkezi
- 07.07.2022 - 15:05
Nisan 2009'da katıldığı Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, bir dönem internete fotoğrafları sızdırılmıştı.
Ünlü model, uyuşturucu madde kullanımı, cinsel yönelim kararı ve yaşam tarzından dolayı modellik kariyerini noktalamıştı.
Saklamıyor
Amerika’da katıldığı parti ve hemcinsiyle öpüştüğü görüntülerin basına yansımasının ardından ünlü isim “En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bütün hayatımı elimden aldı” açıklamasında bulunmuştu.
Cinsel yönelimini gizlemeyen ve sevgilisiyle sık sık öpüşme pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan üstsüz poz geldi.
Sansürledi
Ünlü model ceketinin içine sütyen giymedi ve göğüslerini gösterdi. Ancak Senem Kuyucuoğlu meme uçlarını kalp emojisiyle sansürledi.