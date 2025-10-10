Şener Üşümezsoy, spor yaptığı anları paylaştı

Son dönemlerde yaptığı deprem yorumlarıyla gündeme gelen deprem bilimci Şener Üşümezsoy, bu kez sporcu kimliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

"SAHADA ÇALIŞAN BİLİM İNSANI" VURGUSU

Kendini sık sık “sahada çalışan bir bilim insanı” olarak tanımlayan Üşümezsoy, fay hatlarını analiz ederken kayaçlarla doğrudan çalıştığını belirtiyor.

Üşümezsoy, balyozla kayaç kırarken gösterdiği fiziksel dayanıklılığı ise yıllardır sürdürdüğü spor alışkanlığına bağlıyor.

SPOR SALONUNDA YENİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Saha çalışmalarında zinde kalmak için sporu hayatının bir parçası haline getiren Şener Üşümezsoy, son olarak bir spor salonunda görüntülendi.

Yaklaşık 25 kiloluk ağırlıklarla antrenman yapan ve epey zorlandığı gözlenen Üşümezsoy, kısa bir setin ardından kaslarını göstererek poz vermeyi de ihmal etmedi.

HEM BİLİM HEM SPORLA ZİNDE KALIYOR

Üşümezsoy’un hem bilimsel araştırmalarında hem de spor salonundaki disipliniyle, aktif ve dinç bir yaşam tarzını sürdürdüğü görülüyor.