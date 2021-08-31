'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, hakkında yapılan yorumlara "Dişlerimi çektirdim, o yüzden konuşurken zorluk yaşıyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Başarılı sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz ay 'Fransız Askısı' operasyonu için bıçak altına yatmıştı.

Operasyon sonrası görüntüsü ile dikkat çeken Paköz, tatilini bitirip 'Gerçeğin Peşinde' programı ile ekranlara geri döndü.

SON HALİNE YORUM YAĞDI: ESTETİKTEN KONUŞAMIYOR

Paköz'ün son hali ise izleyenler tarafından eleştirildi.

Sosyal medyada, "Estetikten dolayı konuşamıyor", "Doğallığınızı kaybetmişsiniz", "Eski haliniz daha güzeldi" gibi yorumlar yer aldı.

"DİŞLERİMİ ÇEKTİRDİM"

55 yaşındaki sunucu gelen bu yorumlar üzerine sessizliğini bozdu.

Programında konuya değinen Paköz, "Biraz zor konuşuyorum, insanlar diyor ki Fransız Askısı, bilmem ne, o, bu. Ben her şeyimi paylaştım sizler ile. Bu konuşma bozukluğumun onunla alakası yok, 7 tane dişim çekildi. O yüzden konuşmakta zorluk çekiyorum. Bunu paylaşayım da bilin işin aslı nedir." ifadelerini kullandı.

Serap Paköz 'Estetikten dolayı konuşamıyor' yorumlarına sinirlendi