Serdar Ortaç: Ermenistan'ı yönetenler ruh hastası

Serdar Ortaç, Azerbaycan’a saldıran Ermenistan yöneticilerini topa tuttu.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam sevgilisi Seçil Gür’le Etiler’de market alışverişi yaparken görüntülendi.

"PARA OLUNCA YOLLUYORUM"

Ünlü popçu, eski eşi Chloe Loughnan’la arasındaki nafaka krizi sorulunca “Elime para geçtikçe ödeme yapıyorum, hacizlik bir durum yok” dedi.

"RUH HASTASI"

Ortaç’a Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar da soruldu.

Ünlü şarkıcı, “Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası” dedi.

"BANA GELENE KADAR"

Ortaç, “Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Bana görev gelirse tabii ki yaparım. Ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle koruyor vatandaşını.”