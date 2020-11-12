Serdar Ortaç ile Seçil Gür'ün mutlu beraberliği

İrlandalı Chloe'den ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Serdar Ortaç, Seçil Gür ile çok mutlu olduğunu söyledi.

Serdar Ortaç, beş yıllık evliliğin ardından sürpriz bir kararla Chloe Loughnan ile boşandı.

Kumar borçları yüzünden servetini kaybeden Serdar Ortaç, boşandıktan sonra psikolojik olarak oldukça zor günler geçirdi.

Uzun süre depresyondan çıkamayan Ortaç, Seçil Gür ile hayatında yeni bir sayfa açtı.

Mutlu bir birliktelik yaşayan çift, İstanbul'da bir AVM'de görüntülendi.

"NE GELİRSE İNSANIN BAŞINA KIZDAN GELİYOR"

Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Ortaç, daha önce hayatındaki kadınlar nedeniyle çok sıkıntılar yaşadığını savunarak "Ne gelirse insanın başına kızdan geliyor." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ ÇOK ŞÜKÜR..."

Ortaç, açıklamalarına şöyle devam etti: "Şimdi çok şükür; Seçil'im var. Çok seviyorum onu. Başımı hiç derde sokmaz."