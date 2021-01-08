Serdar Ortaç'a Ceylan Ertem soruldu

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kendisi hakkında konuşan Ceylan Ertem'e cevap vermek istemedi.

Serdar Ortaç ve Seçil Gür önceki gün Rumelihisarı’nda bisiklet turunda görüntülendi.

"BENİM SON DURAĞIM"

Serdar Ortaç, sorusuna “Sevgiliniz Seçil Hanım’la” diye başlayan muhabiri uyardı: “Sevgili deme, karım o benim, hanımım.” Konuşmasına “Onun ne istediğine bakacağım, evlilik istiyorsa yapıştıracağım evliliği. Benim için son durak Seçil” diyerek devam eden ünlü popçunun bu sözleri Seçil Gür’ü güldürdü.

"YERSİZ BİR KONUŞMA"

Serdar Ortaç'a, Ceylan Ertem’in “Serdar Ortaç’ı görmeye dayanamıyorum. Ahmet Kaya’nın kalbini kırdılar, onu ülkesinden uzakta kalp krizinden kaybettik. Bazıları tarihte iz bırakır, bazıları da öyle olmadıkları halde para kazanır” sözleri sorulduğunda ise “Konuşmayacağım. Yersiz bir konuşma olmuş” diyerek uzaklaştı.