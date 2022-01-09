Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan göğüs dekolteli paylaşım! 'Serdar abim görmesin'

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yatak odasından ve banyodan verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin dekolteli pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Model Chloe Loughnan, 2014 yılında kendisinden 22 yaş büyük şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyurdu.

2019 yılında Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan, boşanmanın ardından nafaka sorunu yaşadığı Ortaç'ı mahkemeye vermiş ve ikilinin arası bozulmuştu. Ortaç ise eski karısıyla ilgili "Yüzünü şeytan görsün." demişti.

İkilinin arasından yaşanan nafaka krizi geçtiğimiz aylara damga vurmuş ve magazin manşetlerini süslemişti.

Yaşadığı bu ilişkiyi unutan ve ülkesinde hayatına devam eden Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Bir süre önce silikonlarını yenileten ünlü model, son olarak dekolteli kareleriyle adından söz ettirdi.

''SERDAR ABİM GÖRMESİN''

Kırmızı spor sütyeni ve tayt giyip önce yatak odasında sonra banyoda selfie çeken Chloe Loughnan, bu pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Türk hayranları, modelin bu pozlarına beğeni ve yorum yağdırdı. Bazı takipçileri Chloe Loughnan'a çok güzel olduğunu söylerken bazıları ise "Serdar abim görmesin kaybettiğine üzülür", ''Sen de başladın doğallığını bozmaya'' yorumlarında bulundu.

SİLİKON İTİRAFI OLAY OLMUŞTU

Chloe bir süre önce Türkiye'ye gelmiş ve verdiği söyleşide, ''Silikonlarımı yaptırdıktan sonra evliliğime ve Serdar'a olan saygımdan dolayı dekolte poz bile veremedim. Şimdi rahatlıkla dekolte pozlar verebiliyorum.'' demişti.

İşte Chloe Loughnan’ın Instagram hesabından paylaştığı cesur kareler...