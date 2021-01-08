Seren Serengil 5. kez nikah masasına oturacak

Şarkıcı Seren Serengil, iki yıldır birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, son dönemlerde hastalığı ve ailevi sorunlarıyla gündeme geliyor.

Sağlık sorunları yaşayan ve geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil'den sürpriz bir haber geldi.

Serengil, yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma'nın evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi.

"BİR KİŞİDE HEM AŞKI HEM DE ARKADAŞLIĞI BULMAK"

Ünlü şarkıcı, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisinin evlilik teklifini sosyal medya hesabından, 'evet dedim' mesajıyla duyurdu. Serengil'in paylaşımının ardından Tohma da, "Bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak." mesajını yayınladı.

5. KEZ DÜNYA EVİNE GİRİYOR

Seren Serengil ilk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yapmıştı. Ancak çift iki yıl sonra boşanmıştı. Serengil, aynı yıl şarkıcı Cengiz İmren ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Ancak Serengil'in bu evliliği de üç yıl sonra sona erdi.



Ünlü şarkıcı, 2006-2010 yılları arasında ise Musa Aytun ile evlilik yaşadı.



Serengil, 2018'de ise yine bir şarkıcı olan Yaşar İpek ile evlendi. Çift, olaylı bir şekilde boşandı.







