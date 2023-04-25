Seren Serengil, Mustafa Tohma'yı affetti Ayrılık açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapan Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile ilişkilerine bir şans daha verdi.

ensonhaber.com Ünlü sunucu Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir aşk yaşadığı ve her fırsatta sevgisini dile getirdiği Mustafa Rahman Tohma'dan ayrıldığını duyurmuştu. Serengil, sosyal medya hesabından Mustafa Rahman Tohma'nın ihanetine uğradığını açıklamıştı. "Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyormuş" sözlerini kullanan Seren Serengil, üzgün olduğunu dile getirmişti. Son olarak Seren Serengil ve Mustafa Tohma cephesinde bir sürpriz gelişme yaşandı. İhaneti sindirdi İhanete uğradığını söyleyen Seren Serengil, ile Mustafa Tohma barıştı. İhaneti affeden Serengil ve sevgilisi Tohma ilişkilerinin yolunda gittiğini söyledi.