Seren Serengil: Putin lego oynasın

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken Seren Serengil'den ilginç bir paylaşım geldi.

Rusya - Ukrayna savaşı Rusya Devlet Başkanı Putin'in sabah saatlerinde orduya verdiği emir ile başladı. Başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'daki pek çok bölge saldırıların hedefi oldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan son dakika bilgileri gelirken Türkiye'de ünlü isimler "Savaşa hayır" paylaşımları yapıyor. Her konuda bir yorumu bulunan Serengil, bu savaşla ilgili düşüncelerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

"BENCE YARDIM EDELİM"

Serengil Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair paylaşımında şunları söyledi:

"Bence Ukrayna'ya yardım edelim. Bizden yardım istemişler bize yakışan haklının ve bizden yardım isteyenin yardıma muhtaç olanın yanında durmaktır. Putin bir şeyleri yıkıp dökmek istiyorsa Lego oynasın."