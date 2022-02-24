Euro
16.13
3.03%
Dolar
14.38
4.07%
Altın
911.08
7.39%
Borsa
1830
-9.22%
Bitcoin
509.008
-5.58%
BTXN Coin
37.80
-5.42%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Seren Serengil: Putin lego oynasın

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken Seren Serengil'den ilginç bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seren Serengil: Putin lego oynasın

    Rusya - Ukrayna savaşı Rusya Devlet Başkanı Putin'in sabah saatlerinde orduya verdiği emir ile başladı. Başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'daki pek çok bölge saldırıların hedefi oldu.

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan son dakika bilgileri gelirken Türkiye'de ünlü isimler "Savaşa hayır" paylaşımları yapıyor. Her konuda bir yorumu bulunan Serengil, bu savaşla ilgili düşüncelerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

    "BENCE YARDIM EDELİM"

    Serengil Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair paylaşımında şunları söyledi:

    "Bence Ukrayna'ya yardım edelim. Bizden yardım istemişler bize yakışan haklının ve bizden yardım isteyenin yardıma muhtaç olanın yanında durmaktır. Putin bir şeyleri yıkıp dökmek istiyorsa Lego oynasın."

    Seren Serengil: Putin lego oynasın #1


    İlginizi Çekebilir

    Rojda Demirer bir zamanlar bakın gönlünü kime kaptırmış! Aman 'Hadise' duymasın...
    Medya

    Rojda Demirer bir zamanlar bakın gönlünü kime kaptırmış! Aman 'Hadise' duymasın...

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ABD'den tepkiler
    Dünya

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ABD'den tepkiler

    Kripto paralara yatırım yapmak için en doğru adres!
    Piyasalar Investment

    Kripto paralara yatırım yapmak için en doğru adres!

    Görüş Bildir