Seren Serengil Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, hastaneye kaldırıldı. Serengil'in annesi için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi.

Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 07:49
  • Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ın sağlık durumu nedeniyle Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi.
  • Annesinin yoğun bakıma alınması gerektiğini ve bulunduğu hastanede imkanların yetersiz olduğunu belirtti.
  • Annesini İstanbul'a götürmek için ambulans uçak talep etti.

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Seren Serengil, durumu ağırlaşan annesinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

DUA İSTEDİ

Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" dedi.

UÇAK İSTEDİ

Seren Serengil, son paylaşımda; "Sayın Sağlık Bakanım, annemi kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Düşüp kalçasını kırdı, şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su birikmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım ve anjiyo ünitesi yok. İstanbul’a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak gönderiniz; ücretini ödeyeceğim, ama lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı.

