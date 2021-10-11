Zeynep Bastık'ın Edis ile yaptığı dansı konuşan Seren Serengil, ünlü şarkıcının eşini hedef aldı.

İki ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve Edis, bir partide bir araya geldi. İkilinin samimi dansı, sosyal medyada çok konuşuldu.

"EVLİSİN SEN"

Yakın arkadaş olan iki ünlü şarkıcının sarmaş dolaş dans ettiği videoya yorum yağdı. Bazı takipçileri dansı beğenirken, bazıları da Zeynep Bastık’a “Sen evli bir kadınsın.” diyerek tepki gösterdi.

"ELİ KASIĞINDA"

İkilinin dansına yapılan yorumlara Gülben Ergen tepki gösterirken, Seren Serengil ise bu dansı rahatsız edici buldu. Serengil açıklamasında, "Eli kasığımda bir adamla dans etmeme müsaade ediyorsa o adam benim kocam değildir. İzin veriyorsa çok geniş bir adamdır." dedi.

Seren Serengil: Zeynep Bastık'ın eşi çok geniş VİDEO

